Iannone | Papà aveva ipotecato la casa sono stati momenti complessi Ho vinto anche dopo una notte di sesso

Ilnapolista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Iannone è per tutti The Maniac, soprannome derivante dal suo stile di guida aggressivo e dalla sua attenzione ai dettagli. Ha fatto un salto al Basement, il format di interviste ideato e condotto da Gianluca Gazzoli, uno dei podcaster e creator più seguiti in Italia, su youtube, raccontandosi tra passato, presente e futuro in una lunga chiacchierata con Gazzoli durata un’ora e mezza, nella quale il numero 29 ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera. Lo riporta Gpone Iannone e gli inizi difficili: avevamo i soldi per andare, non per tornare. «Papà aveva ipotecato la casa ed abbiamo vissuto momenti veramente molto complessi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

