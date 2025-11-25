I vicini non lo vedono da giorni | 59enne trovato morto in una Sae a Pieve Torina

Anconatoday.it | 25 nov 2025

MACERATA - Questa mattina un uomo di 59 anni è stato trovato morto a Pieve Torina. L’uomo viveva in una Sae (Soluzioni abitative in emergenza) essendo quella un’area terremotata dal 2016. Il 59enne è stato trovato morto questa mattina dopo le 7 dai vigili de fuoco, sul posto con i sanitari del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

