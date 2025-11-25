I vaccini non causano autismo? CDC | affermazione non basata su evidenza

L’affermazione ''I vaccini non causano l’autismo'' non è basata su prove dimostrabili. Vi sono delle ricerche che non escludono la possibilità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “I vaccini non causano autismo”? CDC: affermazione non basata su evidenza

