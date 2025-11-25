I tassisti napoletani vogliono eliminare le tariffe fisse più convenienti durante le feste di Natale

I tassisti di Napoli chiedono lo stop alla tariffe predeterminate durante le festività: se ne parlerà il prossimo 10 dicembre alla Commissione Consultiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tassisti napoletani, "per festività stop tariffe predeterminate". Ai sindacati di categoria: "ancora assenti piano traffico e ztl"

Napoli tassisti minacciano stop alle tariffe flat a Natale

I tassisti napoletani vogliono eliminare le tariffe fisse (più convenienti) durante le feste di Natale - I tassisti di Napoli chiedono lo stop alla tariffe predeterminate durante le festività: se ne parlerà il prossimo 10 dicembre alla Commissione Consultiva ... Riporta fanpage.it

Tassisti napoletani: "Malgrado proteste sul traffico tutto tace" - "Ancora una volta, a farla da padrona è l'immobilismo politico: il 28 maggio 2025 la categoria taxi cittadina ha proclamato sciopero, nonostante non tutte le sigle sindacali fossero concordi.

Tassisti in sciopero a Napoli, corteo e viabilità rallentata - In oltre trecento, a piedi, sono partiti da Porta Capuana diretti davanti Palazzo San Giacomo i tassisti napoletani che stanno scioperando, è stato spiegato da alcuni sindacalisti, "per dare la ...