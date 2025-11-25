I Suns de Nestre Tiare a Capoformido per i 45 anni della Corale San Canciano a cori riuniti
Doppio anniversario per la “Corale San Canciano” che celebra, sabato 29 novembre alle ore 20.30 nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Bressa di Campoformido, i quarantacinque anni della sua fondazione e i dieci anni della rassegna “I suns de nestre tiare”.Sarà un concerto corale che vedrà la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Bressa di Campoformido il concerto per i 45 anni della Corale San Canciano e i 10 anni della rassegna “I suns de nestre tiare”. #Friuli #Udine #Cultura #Eventi Vai su X
“I suns de nestre tiare” sabato 29 novembre a Bressa di Campoformido - facebook.com Vai su Facebook
A Bressa di Campoformido si festeggiano i 45 anni della Corale San Canciano: concerto con cori riuniti - A Bressa di Campoformido il concerto per i 45 anni della Corale San Canciano e i 10 anni della rassegna “I suns de nestre tiare”. Si legge su nordest24.it