i quattro figli di katie elder un western tradizionale realizzato con solida bravura

I QUATTRO FIGLI DI KATIE ELDER Su Rai 5, ore 21.20. Con John Wayne, Dean Martin e Martha Hyer. Regia di Henry Hathaway. Produzione Usa 1965. Durata: 2 ore LA TRAMA Quattro fratelli che non si vedevano da un pezzo (un pistolero, un giocatore, un affarista e un ragazzaccio che non vuole andare a scuola) si ritrovano al funerale della madre. Scoprono che la vecchia è stata uccisa e il ranch di famiglia saccheggiato. Smascherano il responsabile ( un capitalista senza scrupoli) e gliela fanno pagare. PERCHÈ VEDERLO Perché è un western tradizionalissimo che però la tradizione la segue con solidissima bravura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

