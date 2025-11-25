I motivi dello sciopero di venerdì 28 novembre e i servizi a rischio

L'ultimo venerdì del mese coincide con un altro - l'ennesimo - sciopero generale. Sono molti i settori a rischio nella giornata del 28 novembre anche nel nostro territorio, con possibili disagi per i cittadini lecchesi.I motivi dello scioperoLe motivazioni dello sciopero sono legate alla manovra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Venerdì 28 novembre ci sarà uno sciopero generale dei sindacati di base contro la legge di bilancio in discussione - Venerdì 28 novembre alcuni sindacati di base, cioè i sindacati esterni a quelli nazionali come CGIL, CISL e UIL, hanno proclamato uno sciopero per protestare contro le misure della legge di bilancio a ... Si legge su ilpost.it

Sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025: a rischio aerei e treni - A fermarsi saranno i lavoratori sia pubblici che privati che operano nei trasporti, nella sanità e anche nelle scuole ... today.it scrive

Venerdì 28 lo sciopero generale dei sindacati di base contro la manovra del governo - La mobilitazione per chiedere "massicci investimenti" nella sanità, nella scuola, nei trasporti, e il rinnovo dei contratti con aumenti salariali "adeguati" ... Da msn.com