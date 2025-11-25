I mercatini di Natale a Lazzate

Monzatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre il borgo di Lazzate torna a trasformarsi in un villaggio di Natale, con le sue tradizionali casette di legno, il super albero luccicante, gli zampognari, il presepe e l’immancabile Babbo Natale con la sua accogliente baita in cui accoglierà le letterine dei bambini. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

