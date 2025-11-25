I mercatini di Natale a Lazzate

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre il borgo di Lazzate torna a trasformarsi in un villaggio di Natale, con le sue tradizionali casette di legno, il super albero luccicante, gli zampognari, il presepe e l’immancabile Babbo Natale con la sua accogliente baita in cui accoglierà le letterine dei bambini. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Modifiche alla viabilità per i Mercatini di Natale A Granarolo dell’Emilia arrivano i mercatini natalizi: 29-30 novembre e 6-7-8 dicembre in piazza del Popolo! Per permettere lo svolgimento in sicurezza, sono previste alcune chiusure e deviazioni del traffico - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale, la festa non cancella la paura (dopo Magdeburgo) Vai su X

Tornano i mercatini di Natale e le strade si riempiono di colori: una guida per scoprirli - Sono diventati un po' come l'albero addobbato, il panettone e il maglione con le renne: ovvero uno degli ingredienti fondamentali delle feste di fine anno. Secondo gazzettadiparma.it

Mercatini di Natale alla Fondazione Longhi Pianezza di Casalzuigno: una giornata di festa tra artigianato, sapori e tradizioni - Sabato 29 novembre, la casa di riposo aprirà le sue porte per ospitare i tradizionali Mercatini di Natale animati dagli hobbisti del territorio e con la presenza di Babbo Natale che raccoglierà le let ... Si legge su varesenoi.it

I mercatini di Natale più romantici d’Europa - La magia e il romanticismo del Natale colpisce tutto il mondo, ma se c'è qualcosa di davvero caratteristico e romantico in Europa, sono proprio i mercatini di Natale, ... Si legge su libreriamo.it