I magnifici banchetti della Fiera di Santa Lucia tornano a Verona

Verona torna ad accogliere nuovamente uno degli eventi più attesi e suggestivi dell'anno: la Fiera di Santa Lucia, che si terrà dal 10 al 13 dicembre 2025. L'antica manifestazione, profondamente radicata nella tradizione veronese, si svolge nei giorni che precedono il 13 dicembre, festa dedicata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le nostre amiche-sostenitrici Patrizia, Nida, Elena, Monica, Sara, Annamaria, Emilia, Norberta, ed Elisa... vi aspettano domani 24 novembre, a Reggio Emilia... davanti al teatro municipale ? Con il ricavato dei loro banchetti, queste Donne meravigliose, acq - facebook.com Vai su Facebook

I magnifici banchetti della Fiera di Santa Lucia tornano a Verona - Verona torna ad accogliere nuovamente uno degli eventi più attesi e suggestivi dell'anno: la Fiera di Santa Lucia, che si terrà dal 10 al 13 dicembre 2025. Riporta veronasera.it

Fiera di Santa Lucia il 13 e 14 dicembre. Stand e bancarelle in centro dalle 8 alle 22 - Al fine di aumentare le condizioni di sicurezza, si opererà un compattamento dei posteggi di Piazza San Giovanni Battista, con conseguente riduzione degli spazi su cui gravano i posteggi liberi ... Secondo lanuovariviera.it

Fiera di Santa Lucia, oggi si chiude. Fra mercatino, musica e iniziative - Anche il giorno della patrona mercato, mercatino (foto) e luna park e le varie mostre ed esposizioni apriranno alle ... Secondo ilrestodelcarlino.it