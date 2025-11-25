Il New Yorker sta stilando la classifica, in divenire, dei “best books of 2025” Quali sono i migliori libri dell’anno secondo il celebre periodico statunitense? Fra i titoli di cui è consigliata la lettura troviamo anche due autori italiani: Vincenzo Latronico, con “Le perfezioni”, e Domenico Starnone, “Il vecchio al mare”. Ecco i libri da segnare sul nostro book journal. “Le perfezioni” di Vincenzo Latronico. Vincenzo Latronico è nato a Roma nel 1984 e ha studiato filosofia a Milano, prima di trasferirsi a Berlino. Con “Le perfezioni”, pubblicato da Bompiani nel 2022, Latronico mette al centro una coppia italiana, Anna e Tom, giovani creativi emigrati a Berlino, immersi in una vita apparentemente perfetta: appartamento luminoso, carriera nel digitale, relazioni aperte, viaggi, piante in vaso e serate che finiscono all’alba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I libri più belli del 2025 secondo The New Yorker: ci sono due italiani