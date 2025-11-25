I Giardini della Contemplazione – Nuove Visioni a Sermoneta | la collettiva diffusa nel borgo medievale
Sarà inaugurata sabato 29 novembre a Sermoneta, e proseguirà per tutto il periodo festivo e oltre, la collettiva I Giardini della Contemplazione – Nuove Visioni a Sermoneta organizzata dal Centro d’Arte & Cultura e a cura del prof. Vincenzo Scozzarella.Palazzo Caetani, la chiesa di San Giuseppe e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
