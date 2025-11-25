I Giardini della Contemplazione – Nuove Visioni a Sermoneta | la collettiva diffusa nel borgo medievale

Latinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata sabato 29 novembre a Sermoneta, e proseguirà per tutto il periodo festivo e oltre, la collettiva I Giardini della ContemplazioneNuove Visioni a Sermoneta organizzata dal Centro d’Arte & Cultura e a cura del prof. Vincenzo Scozzarella.Palazzo Caetani, la chiesa di San Giuseppe e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

i giardini della contemplazione 8211 nuove visioni a sermoneta la collettiva diffusa nel borgo medievale

© Latinatoday.it - I Giardini della Contemplazione – Nuove Visioni a Sermoneta: la collettiva diffusa nel borgo medievale

Approfondisci con queste news

Allarme per il tarlo asiatico Nuove trappole nei giardini - I cittadini invitati a segnalare l’eventuale presenza di fori sui tronchi degli alberi La scorsa estate in via Baracca la scoperta di un focoloaio: abbatute 46 piante Gli adulti del tarlo asiatico ... Come scrive lanazione.it

"Giardini, la vigilanza c’è. Telecamere nuove h24" - Anzi, le nuove telecamere che abbiamo installato garantiscono una visione continua". Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Giardini Contemplazione 8211 Nuove