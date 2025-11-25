I figli si fanno in un solo modo?

Gentile signora Braghieri, non si tratta di essere "tradizionali" o di intolleranza giovanile (questa lasciamola ai "gazisti" e alle Elly di turno). Si tratta che i figli si fanno in un solo modo. Le "inseminazioni", un tempo usate con le vacche, non solo considerano le donne alla stregua di una via di mezzo tra un forno e una vacca da fecondare, ma soprattutto causano la perdita di tanti embrioni, che sono esseri umani anche se microscopici. Se poi un uomo e una donna hanno ribrezzo ad avere un rapporto sessuale, non si vede perché dovrebbero avere un figlio. Tutto qui. Pensare altro implica uno sfruttamento del corpo della donna sia pure senza coito.

