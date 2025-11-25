I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - Recital di pianoforte di Letizia Michielon
I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone Sabato 29 novembre alle ore 18 nella bellissima Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, recital della pianista veneziana Letizia Michielon. In programma musiche di W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, M. Ravel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
