I cavalli l’infortunio la depressione e la svolta Così Catherine Birmingham ha costruito con Nathan la famiglia nel bosco con un testimone d’eccezione

Dietro il caso tanto controverso quanto delicato della famiglia britannico-australiana che ha scelto di vivere nei boschi di Palmoli (Chieti), c’è una storia personale e professionale altrettanto intensa, quella di Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini, insegnante spirituale, autrice di un libro tradotto in molte lingue e da sempre appassionata cavallerizza. Dal sito «Retreat Guru», dedicato ai ritiri spirituali e al benessere personale, emergono dettagli inediti sulla sua storia personale. Dalla depressione a un grave infortunio fisico, fino alla passione per i cavalli che ha accompagnato gran parte della sua carriera. 🔗 Leggi su Open.online

