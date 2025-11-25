I Carabinieri di Avellino illuminano le caserme di arancione per Orange the World
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, illuminando di colore arancione la propria sede, da anni dotata di una sala di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
