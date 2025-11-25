I carabinieri contro la violenza sulle donne | aumentano le denunce
In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema. Ogni giorno, l’Istituzione è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Rispetto, ascolto, legalità. Non solo contrasto dei reati, ma anche incontri informativi per sensibilizzare i giovani sul tema: ogni giorno, l’Arma è in prima linea per dire #NO alla #violenza contro le #donne ? https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazio - facebook.com Vai su Facebook
Violenza di genere, nel 2025 circa 200 denunce nel Tarantino. Carabinieri: più segnalazioni, protezione e sostegno a vittime #ANSA Vai su X
L'Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne - Anche quest’anno, tante caserme dell’Arma si illumineranno di arancione, in adesione alla campagna internazionale “Orange the World&rdquo ... Segnala leccesette.it
La caserma dei Carabinieri si tinge di arancione: Trieste unita contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ogni 25 novembre, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha aderito alla campagna globale “Orange The World”, iniz ... Da triestecafe.it
Pesaro-Urbino - Oltre 600 casi di violenza contro le donne nel 2025 - Urbino oltre 600 casi di violenza, sia fisica sia psicologica, con 106 ammonimenti firmati dal questore. Secondo veratv.it