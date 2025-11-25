I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara | grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo l’uomo da 410mila euro

Ilrestodelcarlino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recanati (Macerata), 25 novembre 2025 - Ruota della Fortuna, conto alla rovescia per la seconda serata dedicata di super campioni in programma giovedì 27 novembre in prima serata. E in molti si chiedono se il vincitore record  (oltre 410mila euro, una Fiat Panda e altri premi)   Riccardo Piancatelli, marchigiano di 32 anni, scenderà in campo per stupire e far sognare ancora una volta il suo pubblico. Svelata la data della seconda Ruota dei Campioni, resta un mistero su chi siano i concorrenti in gara. Ma il conduttori Gerry Scotti aveva fatto la sua promesso recanatese, vincitore del montepremi più alto (oltre 410mila euro, una Fiat Panda e altri premi), che ci sarebbe stato un nuovo appuntamento dedicato ai migliori giocatori, e in quell’occasione anche Riccardo sarebbe tornato in campo da protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i campioni della ruota della fortuna 2025 di nuovo in gara grande attesa per il ritorno del fuoriclasse riccardo l8217uomo da 410mila euro

© Ilrestodelcarlino.it - I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara: grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo, l’uomo da 410mila euro

Leggi anche questi approfondimenti

campioni ruota fortuna 2025I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara: grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo, l’uomo da 410mila euro - In molti si aspettano che tra i concorrenti ci sia 32enne di Recanati che ha ottenuto il montepremi più ... Riporta ilrestodelcarlino.it

campioni ruota fortuna 2025Chi ha vinto La Ruota dei Campioni? Ecco il riassunto dello speciale del 20 novembre - Ecco il riassunto dello speciale del 20 novembre andato in onda su Canale 5. Secondo tag24.it

campioni ruota fortuna 2025La Ruota dei campioni, Samuri Lui trema e Gerry Scotti vuole l'Oscar. Gabriele trionfa a notte fonda - Davvero emozionante "La Ruota dei Campioni", la serata evento in onda giovedì 20 novembre 2025. libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Campioni Ruota Fortuna 2025