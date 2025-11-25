I campioni della Ruota della Fortuna 2025 di nuovo in gara | grande attesa per il ritorno del fuoriclasse Riccardo l’uomo da 410mila euro
Recanati (Macerata), 25 novembre 2025 - Ruota della Fortuna, conto alla rovescia per la seconda serata dedicata di super campioni in programma giovedì 27 novembre in prima serata. E in molti si chiedono se il vincitore record (oltre 410mila euro, una Fiat Panda e altri premi) Riccardo Piancatelli, marchigiano di 32 anni, scenderà in campo per stupire e far sognare ancora una volta il suo pubblico. Svelata la data della seconda Ruota dei Campioni, resta un mistero su chi siano i concorrenti in gara. Ma il conduttori Gerry Scotti aveva fatto la sua promesso recanatese, vincitore del montepremi più alto (oltre 410mila euro, una Fiat Panda e altri premi), che ci sarebbe stato un nuovo appuntamento dedicato ai migliori giocatori, e in quell’occasione anche Riccardo sarebbe tornato in campo da protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
