I 28 punti | alla Casa bianca una guerra tra bande

In fatto di rapporti diplomatici, alla Casa bianca sembra essere in corso una guerra tra bande, rivelata dalla serie di passi falsi, smentite e gaffe commesse dal segretario di Stato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - I 28 punti: alla Casa bianca una «guerra tra bande»

Argomenti simili trattati di recente

Si portano a casa due punti che durante il match sembravano esser diventati un miraggio - facebook.com Vai su Facebook

! Portiamo a casa altri 3 punti importanti, ma pensiamo subito alla prossima settimana! Mercoledì ci aspetta il recupero del MD12 FCSG Mercoledì 26 novembre ? 19:00 ? Stadio di Cornaredo ? buff.ly/8M8lNdM S Vai su X

Ucraina e Usa elaborano un nuovo piano di pace in 19 punti | La Casa Bianca: Trump è "fiducioso e ottimista" - Usa e Ucraina hanno definito un nuovo piano di pace, passando dai 28 punti del programma iniziale ai 19 attuali. msn.com scrive

Ucraina, la Casa Bianca frena: "Escluso un incontro Trump-Putin a breve". Europa e Kiev stanno preparando un piano di pace in 12 punti - Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, ... Come scrive affaritaliani.it

Il piano in 28 punti di Trump e Putin: progetto per «svendere» Kiev in nome del business - Domani sarebbero dovute scattare le prime sanzioni della Casa Bianca di Donald Trump contro la Russia, mirate sul petrolio. Riporta msn.com