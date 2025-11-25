I 18enni che hanno accoltellato uno studente restano in carcere no ai domiciliari | Minimizzato colpe

Resteranno in carcere. I due 18enni arrestati lo scorso 18 novembre accusati, insieme a tre amici minorenni, di aver accoltellato, brutalmente aggredito e rapinato uno studente di 22 anni che resterà invalido, non andranno ai domiciliari.Il gip: “Hanno minimizzato colpe”La gip Chiara Valori ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Studente accoltellato per 50 euro, restano in carcere i due aggressori 18enni: «Bugie negli interrogatori, sono pericolosi» Vai su Facebook

Studente accoltellato, 18enni rischiano pene fino a 20 anni. Con scelta abbreviato condanne più lievi malgrado le aggravanti #ANSA Vai su X

Studente accoltellato, i due 18enni restano in carcere: hanno «minimizzato» le loro colpe e dato «versioni inverosimili» - Secondo la gip, permangono le esigenze cautelari che giustificano il carcere, anche per l'atteggiamento che hanno tenuto i due nel corso degli interrogatori di garanzia ... Secondo milano.corriere.it

Studente accoltellato, i due 18enni restano in carcere - Devono restare in carcere i due 18enni arrestati il 18 novembre, assieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio per il brutale pestaggio e accoltellamento del 12 ottobre, nella zona di corso C ... Da rainews.it

I 18enni che hanno accoltellato uno studente restano in carcere, no ai domiciliari: "Minimizzato colpe" - I due 18enni arrestati lo scorso 18 novembre accusati, insieme a tre amici minorenni, di aver accoltellato, brutalmente aggredito e rapinato uno studente di 22 anni che resterà ... Riporta milanotoday.it