HWG Sababa | l’azienda come punto di partenza per una nuova coscienza contro la violenza di genere

L’impegno si rafforza dentro e fuori l’organizzazione con la campagna #DigitalSafeYou Milano, 25 novembre 2025 — In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, HWG Sababa ribadisce il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere e, in particolare, alla crescente diffusione della violenza digitale. Un fenomeno sempre più centrale nel dibattito pubblico europeo, favorito dalla rapidità, dall’anonimato e dalla persistenza dei contenuti online. Le tecnologie digitali hanno trasformato il modo di comunicare e lavorare, ma hanno anche ampliato le modalità attraverso cui la violenza può manifestarsi ed evolversi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - HWG Sababa: l’azienda come punto di partenza per una nuova coscienza contro la violenza di genere

