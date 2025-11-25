How To Make a Killing | Un primo sguardo al film con Glen Powell
La stella di Glen Powell continua a brillare, e la prossima tappa hollywoodiana della sua ascesa si intitola How To Make a Killing. Questo pomeriggio A24 ha svelato il teaser trailer di How To Make a Killing, il film diretto da John Patton Ford (Emily the Criminal), con protagonisti, oltre che Glen Powell ( ora nelle sale con The Running Man ), anche Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Zach Woods, Topher Grace e Raff Law. Insomma non proprio un cast di poca cosa. Il film porterà in sala nel corso del 2026 la storia di un certo Becket Redfellow, figlio di Mary, erede della vasta tenuta dei Redfellow, ripudiata anni prima dalla sua stessa famiglia proprio dopo la nascita di Becket. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
