Houston tornado devasta il quartiere | le riprese del drone mostrano i danni
A Houston, in Texas, un tornado ha colpito una zona residenziale danneggiando oltre 100 abitazioni. L'evento ha interessato in particolare l’area di Memorial Northwest, dove molte case hanno riportato tetti scoperchiati e tegole divelte. Le autorità statali hanno confermato che non ci sono feriti, nonostante la violenza della tromba d’aria e l’entità dei danni registrati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
USA, tornado tocca terra in Texas: oltre un centinaio di case danneggiate vicino Houston | FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Tornado colpisce Houston: i danni visti dal drone - (LaPresse) Più di 100 case sono state danneggiate dopo che un tornado ha colpito una zona residenziale alla periferia di Houston, in Texas. Si legge su msn.com