A Houston, in Texas, un tornado ha colpito una zona residenziale danneggiando oltre 100 abitazioni. L'evento ha interessato in particolare l’area di Memorial Northwest, dove molte case hanno riportato tetti scoperchiati e tegole divelte. Le autorità statali hanno confermato che non ci sono feriti, nonostante la violenza della tromba d’aria e l’entità dei danni registrati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Houston, tornado devasta il quartiere: le riprese del drone mostrano i danni