Hollywood reinventa due classici film degli anni 80 che non sono invecchiati bene
Il destino delle rivisitazioni cinematografiche di film cult degli anni ottanta. Nel panorama di Hollywood, il processo di reboot di pellicole amate e appartenenti a un passato recente rappresenta una pratica costante. Le prossime annate saranno caratterizzate da remake di due tra i più iconici film fantasy: Masters of the Universe e Highlander. Entrambe le produzioni verranno rietichettate per un pubblico moderno, con l’obiettivo di coniugare nostalgia e innovazione. Le origini e il fascino perduto dei film originali. Il film del 1987, Masters of the Universe, e il classico del 1986, Highlander, sono ancora oggi ricordati con affetto, anche da chi non era presente al momento dell’uscita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
