Holger Rune si è infortunato cinque settimane fa in occasione della semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma: rottura del tendine d’Achille sinistro in occasione del confronto con il francese Ugo Humbert per il tennista danese, che si è operato un paio di giorni dopo e ha immediatamente incominciato il proprio percorso di riabilitazione, con il chiaro intento di farsi trovare pronto nel corso del 2026 (lo vedremo a stagione in corso). Il numero 15 del mondo, da sempre ritenuto uno dei talenti più brillanti del panorama tennistico internazionale, ha aggiornato sulla sua condizione fisica in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “ Seconda settimana con il tutore, ne sono passate quasi cinque dall’intervento, il morale è alto e mi piace avere la mia squadra intorno a me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Holger Rune infortunato: “Lo schiaffo che serviva per prendere sul serio il mio talento. Ora il tutore…”

