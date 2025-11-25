Ho scelto Uomini e Donne annuncio improvviso davanti a tutto lo studio

Le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, si preparano a regalare una settimana ricca di sorprese, colpi di scena e momenti che faranno discutere. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta una delle protagoniste storiche del dating show, ma non per il motivo che molti si aspettavano. Le anticipazioni raccontano infatti di una Gemma Galgani determinata a rimettersi in gioco, pronta a riaprire il capitolo sentimentale lasciandosi alle spalle le ombre del recente passato. Accanto a lei, un’altra vicenda destinata a lasciare il segno: la scelta inattesa di Cinzia Paolini, che farà un gesto capace di sorprendere il pubblico e gli stessi opinionisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Sugli Alburni due uomini di cento anni hanno scelto di recarsi alle urne. - facebook.com Vai su Facebook

Quegli uomini che non vogliono uccidere (o picchiare) le donne: dentro un Centro per uomini autori e potenziali autori di violenza di genere: «Mi sono riconosciuto in un film ... - Siamo entrati in un Cuav, un centro dedicato ai percorsi di recupero per uomini che hanno commesso o rischiano di commettere violenza conto le donne. Scrive open.online

Uomini e Donne: Tina Cipollari confronta Cristiana, mentre Sara perde le staffe - Tensione in studio e scelte che pesano: l’ultima puntata di Uomini e Donne accende il dibattito tra troniste e opinionisti. Segnala chedonna.it

Uomini e donne, Agnese offesa per i baci in tv: 'Violenza verbale inammissibile' - Sui social, Agnese ha risposto a tono a chi le ha dato della poco di buono per i baci passionali che si è scambiata con Roberto in studio ... Lo riporta it.blastingnews.com