Ho capito di essere diventato un fattore di divisione e distrazione ho fatto molta fatica ad accettare il clima | la lettera di Ettore Messina
Le clamorose sconfitte contro Trapani e Trieste in campionato. Nel mezzo, pure il fragoroso ko al Forum contro l’Hapoel, in Eurolega. Al termine di una settimana orribile è arrivata la rivoluzione in casa Olimpia Milano: coach Ettore Messina lunedì sera ha rassegnato le dimissioni, affidando la panchina al vice allenatore, Peppe Poeta. Poche ore dopo, Messina ha voluto spiegare in una lunga lettera le ragioni della sua scelta inusuale: lasciare la guida della squadra ma non il club, visto che resterà all’Olimpia come consulente del presidente Leo Dell’Orco. Il passaggio fondamentale del testo pubblicato dal coach è il seguito: “Ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
