Hilary Duff annuncia l’album Luck…or something da oggi in pre-order

Hilary Duff ha annunciato il suo primo nuovo album dopo più di dieci anni, dal titolo luck.or something. Hilary Duff ha annunciato l’atteso arrivo del suo primo nuovo album dopo più di 10 anni. luck.or something, fuori ovunque tramite Atlantic Records venerdì 20 febbraio 2026. “ Mi viene spesso chiesto come faccio ad avere ancora la testa sulle spalle dopo essere cresciuta in questo settore “, afferma Hilary. “ Il titolo dell’album è il mio modo di rispondere a questa domanda. È fortuna, ma c’è anche un grande peso nel ‘.or something’. Molte delle cose che ho passato sono racchiuse lì, e sento che in definitiva è questo che mi ha plasmato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

