Hezbollah senza Tabatabai | il Libano torna sull’orlo della guerra
Israele inseguiva Haytham Ali Tabatabai da oltre dieci anni. Il comandante militare di Hezbollah, figura centrale dell’apparato operativo sciita, è stato localizzato e ucciso nel fine settimana in un appartamento alla periferia sud di Beirut, ponendo fine a una lunga caccia che aveva attraversato Siria, Yemen e Libano. Nato da madre libanese e padre iraniano, Tabatabai come scrive il Wall Street Journal (WSJ), aveva svolto un ruolo chiave nella costruzione della rete di milizie allineate a Teheran: aveva guidato squadre in Siria a sostegno del regime di Bashar al-Assad e aveva contribuito all’addestramento degli Houthi nello Yemen. 🔗 Leggi su Panorama.it
