Harry Potter l' attrice di Mirtilla Malcontenta | Non pensavo di poter interpretare una 14enne a 30 anni

Movieplayer.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shirley Henderson racconta l'audizione assurda e vincente che l'ha portata a diventare Mirtilla Malcontenta a 37 anni, nascosta dietro una performance sfumata e un casting che ignorò volutamente l'età. La storia di Shirley Henderson in Harry Potter è un piccolo caso di studio su quanto il cinema sappia manipolare percezioni, età e fisicità. Dietro la voce acuta e la presenza eterea di Mirtilla Malcontenta c'era un'attrice adulta che non credeva possibile risultare credibile come adolescente. Eppure, il casting si dimostrò lungimirante. Un'audizione paradossale e un'età "taciuta" Shirley Henderson rimarrà per sempre legata alla figura evanescente di Mirtilla Malcontenta, apparsa per la prima volta in Harry Potter e la camera dei segreti nel 2002. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

