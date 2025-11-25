Hanno lasciato i figli a casa da soli per tre ore senza controllo poi hanno tentato di insabbiare tutto | Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore dopo la denuncia di Ilary Blasi

Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi sono indagati per abbandono di minore in relazione a un episodio avvenuto il 26 maggio 2023, quando hanno lasciato da soli, nel loro attico a Roma Nord, i rispettivi figli di 7, 9 e 11 anni. L’inchiesta, scaturita dalla chiamata della mamma di Ilary Blasi al 112, ha svelato una complessa dinamica di tentativi di insabbiamento. L’abbandono di minore è un reato punito per legge con il carcere da sei mesi a cinque anni. La vicenda, come ricostruisce Repubblica, ha inizio quando Ilary Blasi, che si trovava all’estero, chiama la figlia più piccola, Isabel, 7 anni, in quel weekend affidata al padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno lasciato i figli a casa da soli per tre ore senza controllo, poi hanno tentato di insabbiare tutto”: Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore dopo la denuncia di Ilary Blasi

