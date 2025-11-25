Hamleto | al Verdi uno spettacolo ispirato all' opera di Shakespeare
Un appuntamento speciale per la stagione teatrale Tutte le sere del mondo, giovedì 27 novembre alle 20.30 al Nuovo Teatro Verdi va in scena la forza poetica, onirica e dissacrante di (H)amleto liberamente tratto da Amleto di William Shakespeare ma con una H ben visibile davanti. (H)amleto è di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
