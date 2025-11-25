Ha trasportato per anni migliaia di riminesi e turisti simbolo di tanti ricordi | il filobus verrà restaurato
Ha trasportato migliaia e migliaia di riminesi e turisti. Ora lo storico filobus va definitivamente in pensione. O meglio, avrà una nuova vita: dato che sarà esposto in museo. Nella giornata di mercoledì (26 novembre) avranno inizio le operazioni che condurranno l’ultimo filobus Volvo B59. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
