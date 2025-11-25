Ha abbandonato rifiuti illegalmente | sanzione e ritiro della patente per un ragazzo di 29 anni Il provvedimento del comune di Cisterna

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’amministrazione comunale di Cisterna di Latina ha avviato una serie di interventi per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti, un fenomeno che inquinava le aree periferiche della città. Nei giorni scorsi, grazie a un’attività mirata di controllo, gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno individuato il presunto responsabile di un episodio di abbandono illecito di rifiuti avvenuto in una zona periferica. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini che avevano segnalato la situazione. Indagini e riscontri: telecamere e sopralluoghi determinanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ha abbandonato rifiuti illegalmente: sanzione e ritiro della patente per un ragazzo di 29 anni. Il provvedimento del comune di Cisterna

News recenti che potrebbero piacerti

Forse siamo di fronte al nuovo Duchamp ma più semplicemente è l'ennesimo pirla che ha abbandonato i suoi rifiuti per strada. Siamo in via Milazzo a Reggio Emilia, la foto è della mia amica Anna. Segnalatemi a [email protected] che proviamo a ris - facebook.com Vai su Facebook

Rosignano, intelligenza artificiale per contrastare l'abbandono di rifiuti: come funzionano le telecamere video-trappole - La comandante della polizia locale, Maritan: "Utili anche per la sicurezza urbana" ... Scrive livornotoday.it

Da gennaio la polizia locale ha multato 255 persone per l'abbandono dei rifiuti, 168 riprese dalle telecamere [VIDEO] - Il bilancio dell'attività di controllo svolta a Pescara dall'inizio del 2025 è stato fornito da Comune, Ambiente spa e polizia locale ... Secondo ilpescara.it

Abbandono di rifiuti a Rosignano arriva la MultiVideoTrappola dotata di AI - La telecamera si chiama MultiVideoTrappola e grazie all’Intelligenza Artificiale è in grado di “fare” grandi cose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, e quindi a tutela dei cittadini e per il decoro ... livornopress.it scrive