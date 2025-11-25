H2IT presenta l’Italian Hydrogen Summit
Mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 15.00, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, si terrà l’Italian Hydrogen Summit, l’appuntamento annuale promosso da H2IT, Associazione Italiana Idrogeno, per fare il punto sullo stato dell’arte del settore in Italia, in un confronto diretto tra i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
L’idrogeno come motore del futuro. Insieme, a Caponago. L'11 novembre, abbiamo avuto il piacere di ospitare presso il nostro stabilimento di Caponago il Consiglio Direttivo di H2IT - Associazione Italiana Idrogeno, presieduta dal presidente Alberto Dossi. U - facebook.com Vai su Facebook
Energia, l'11-13/9 a Piacenza l'Hydrogen Expo e H2It per promuovere filiera idrogeno - Divulgare, sensibilizzare e fare rete per promuovere l’utilizzo delle tecnologie dell’idrogeno. Segnala notizie.tiscali.it