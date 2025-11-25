Guns n roses 2026 tour date e venue | tutte le tappe da non perdere

Una delle band più iconiche del rock internazionale torna in scena con un tour che promette di lasciare il segno nel 2026. Con una serie di date che si estendono da Nord America, Europa, Sud America fino al Brasile, questa tournée rappresenta un’occasione unica per assistere dal vivo ai concerti di un gruppo che ha scritto la storia del genere. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali di questa campagna musicale, con aggiornamenti sulle date, le location e gli ospiti coinvolti. la tournée internazionale dei guns n’ roses. una ripresa in grande stile. Nel 2026, i guns n’ roses confermano un ritorno imponente sui palchi di tutto il mondo, con partenza prevista per il 28 marzo da Monterrey, in Messico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guns n roses 2026 tour date e venue: tutte le tappe da non perdere

Scopri altri approfondimenti

VENERDI GUNS N ROSES per la prima volta al Gasoline i fortissimi ATTITUDE band di pura energia.... Scaletta strepitosa e che suonare.... Info tavoli o pizzate tramite WhatsApp al 3913950391 - facebook.com Vai su Facebook

GUNS N’ ROSES nel 2026 un nuovo tour mondiale. Nessun concerto in Italia! [Info e Biglietti] - A luglio la band tornerà infine in Nord America per un segmento estivo di due mesi che include il rientro, attesissimo e simbolico, al Rose Bowl di Los Angeles: un palco che non calcavano da ... Riporta newsic.it

Guns N’ Roses, il tour mondiale nel 2026 e due nuovi brani - I Guns N' Roses annunciano un nuovo tour mondiale per la primavera e l'estate 2026, e l'uscita, il prossimo 2 dicembre, di due nuovi brani. Secondo spettakolo.it

Guns N' Roses, due nuovi brani aspettando il tour mondiale 2026 - Dopo il tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N' Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le icone del rock hanno annunciato che saranno di nuovo in ... msn.com scrive