' Guide all' ascolto' tornano gli appuntamenti dedicati alla cultura della musica

Ferraratoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ricco calendario di appuntamenti a ingresso libero dedicati alla cultura della musica quello che anche quest'anno propone l'associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di musica moderna aps per l'anno 202526. Tra i 25 incontri in programma, un apposito cartellone sarà dedicato ai generi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

guide ascolto tornano appuntamentiTornano le 'Guide all'ascolto' e gli incontri divulgativi dedicati alla musica moderna, classica, innovativa e per bambini - Un ricco calendario di appuntamenti a ingresso libero dedicati alla cultura della musica quello che anche quest'anno propone l'Associazione Musicisti di Ferrara - cronacacomune.it scrive

Guide all’ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele Casini - 30 nella sede di Laboratori Permanenti nello Spazio Campaccio (Sansepolcro) Michele Casini terrà il primo di una serie di quattro incontri ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Guide Ascolto Tornano Appuntamenti