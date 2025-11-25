' Guide all' ascolto' tornano gli appuntamenti dedicati alla cultura della musica
Un ricco calendario di appuntamenti a ingresso libero dedicati alla cultura della musica quello che anche quest'anno propone l'associazione Musicisti di Ferrara - Scuola di musica moderna aps per l'anno 202526. Tra i 25 incontri in programma, un apposito cartellone sarà dedicato ai generi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
I lunedì dello Schmidl - le nozze di Figaro È dedicato a “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart il secondo appuntamento con “Fuori scena”, il ciclo di guide all’ascolto delle opere in scena al Teatro Verdi di Trieste lunedì 24 novembre 2025 alle ore - facebook.com Vai su Facebook
Non siamo nati per uccidere: guida all’ascolto della terza puntata del podcast di Internazionale “Guerra”, con @DM_Deluca. Vai su X
Tornano le 'Guide all'ascolto' e gli incontri divulgativi dedicati alla musica moderna, classica, innovativa e per bambini - Un ricco calendario di appuntamenti a ingresso libero dedicati alla cultura della musica quello che anche quest'anno propone l'Associazione Musicisti di Ferrara - cronacacomune.it scrive
Guide all’ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele Casini - 30 nella sede di Laboratori Permanenti nello Spazio Campaccio (Sansepolcro) Michele Casini terrà il primo di una serie di quattro incontri ... Come scrive lanazione.it