Guidare il monopattino ubriachi è reato | lo dice la Cassazione

Repubblica.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte rigetta il ricorso di una persona che ha contestato la sua condanna per avere provocato un incidente. “Il monopattino è un veicolo e chi lo guida risponde alle regole fissate dal Codice della strada”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

guidare il monopattino ubriachi 232 reato lo dice la cassazione

© Repubblica.it - Guidare il monopattino ubriachi è reato: lo dice la Cassazione

