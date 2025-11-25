Guidare il monopattino ubriachi è reato | lo dice la Cassazione
La Corte rigetta il ricorso di una persona che ha contestato la sua condanna per avere provocato un incidente. “Il monopattino è un veicolo e chi lo guida risponde alle regole fissate dal Codice della strada”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
