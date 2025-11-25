Gueye rosso folle in United-Everton | schiaffo al compagno Keane e

Una delle espulsioni più bizzarre di sempre: il centrocampista dell'Everton Idrissa Gueye, 36 anni, dà uno schiaffo al compagno di squadra Michael Keane (che gli dà del pazzo) nel monday night contro il Manchester United. Nonostante gli oltre 80’ in inferiorità numerica, la squadra di Liverpool ha sbancato Old Trafford grazie al gol di Kieran Dewsbury-Hall al 29’. Guarda gli highlights del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gueye, rosso folle in United-Everton: schiaffo al compagno Keane e...

