Gueye perde la testa e schiaffeggia un compagno dopo un malinteso | l’arbitro lo butta fuori | Video
Scena assurda nel Monday Night di Premier League tra Everton e Manchester United. Il centrocampista Idrissa Gana Gueye, uno dei leader dei Toffees, è stato espulso nel primo tempo per aver aggredito un compagno di squadra. Un episodio nato da un malinteso e degenerato in pochi secondi, che ha lasciato increduli compagni e avversari. La miccia si accende al 13esimo, quando Gueye rientra nella propria area per gestire un pallone complicato e cerca un appoggio verso Michael Keane. Il difensore, però, resta immobile, lasciandosi anticipare da un attaccante dello United che sfiora il gol. L’azione va avanti, ma la tensione esplode subito dopo: il senegalese si avvicina a Keane urlando, riceve una risposta altrettanto accesa e la discussione si trasforma in un corpo a corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
