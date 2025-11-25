Guerra in Ucraina Trump | Vicini all' accordo di pace Kiev sorride Mosca è scettica I punti e i nodi del negoziato

Il processo di pace per l'Ucraina è entrato in una fase febbrile, tessendo una complessa tela diplomatica che si estende da Ginevra ad Abu Dhabi, intervallata da una miriade di colloqui. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Guerra in Ucraina, Trump: «Vicini all'accordo di pace». Kiev sorride, Mosca è scettica. I punti e i nodi del negoziato

