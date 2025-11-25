Guerra in Ucraina | telefonata Putin- Erdo?an

Periodicodaily.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre a Ginevra proseguono i colloqui per trovare un accordo per la guerra in Ucraina, c’è stata una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdo?an. Guerra in Ucraina, telefonata Putin- Erdo?an: di cosa hanno discusso? Mentre a Ginevra proseguono i colloqui per trovare un accordo di pace . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

guerra in ucraina telefonata putin erdoan

© Periodicodaily.com - Guerra in Ucraina: telefonata Putin- Erdo?an

Scopri altri approfondimenti

guerra ucraina telefonata putinUcraina, l'apertura di Putin: "Piano Usa base per soluzione pacifica" - Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato al suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan, che la proposta degli Stati Uniti puo' essere una ... Secondo iltempo.it

guerra ucraina telefonata putinGuerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Momento difficile, siamo a un bivio”. Putin: “Se Kiev rifiuta il piano Usa prenderemo altre città” - Trump propone un piano in 28 punti che prevede cessioni territoriali ucraine in cambio di garanzie Usa, ma Kiev ... Da fanpage.it

guerra ucraina telefonata putinUcraina, cosa prevede il nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Putin: «La base per la pace è un’altra» - Si era partiti dai 28, inseriti in un testo sbilanciato dalla parte di Mosca, ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Telefonata Putin