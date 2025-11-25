Guerra in Ucraina Abc | Kiev ha accettato l' accordo di pace concordato con gli Usa Ma il premier britannico Starmer minimizza

Un funzionario statunitense ha dichiarato ad ABC News che una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un possibile accordo di pace. Secondo la Cnn, l’Ucraina ha accettato un accordo per porre fine alla guerra con la Russia, con solo «piccoli dettagli» in sospeso, scrive la tv Usa sul sito citando un «un funzionario statunitense, anche se il presidente Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Abc: "Kiev ha accettato l'accordo di pace concordato con gli Usa". Ma il premier britannico Starmer minimizza

