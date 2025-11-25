Guerra arriva l’annuncio più atteso | cosa succede adesso

– Le trattative per un possibile accordo di pace tra Ucraina e Russia compiono un nuovo passo avanti. Secondo quanto riportato da Abc News, una delegazione ucraina avrebbe raggiunto un’intesa di massima con gli Stati Uniti sui termini di un’intesa, in attesa di alcuni aggiustamenti finali. Una fonte anonima statunitense ha dichiarato che «gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace», sebbene siano ancora presenti «alcuni dettagli minori da sistemare». Questo sviluppo arriva in un contesto di negoziati diplomatici indiretti e contatti tecnici tra Washington, Mosca e Kiev, che nelle ultime settimane si sono intensificati dietro le quinte. 🔗 Leggi su Tvzap.it

