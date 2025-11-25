GTA 6 dovrebbe copiare questa genialata da Red Dead Redemption 2 per essere un gioco perfetto

Tra l’annuncio del rinvio al 2026 e le recenti novità sul porting di Red Dead Redemption, il dibattito su cosa Rockstar Games dovrebbe portare da un franchise all’altro si è riacceso con forza. E se c’è una caratteristica di Red Dead Redemption 2 che meriterebbe di essere trapiantata in GTA 6, quella è senza dubbio il sistema dell’accampamento. Una casa base, un club, un punto di riferimento che radichi Lucia e Jason nella fittizia Leonida in modo più profondo e significativo. Le scene ambientate nel campo di Red Dead Redemption 2 sono piccoli capolavori narrativi, vignette che mostrano l’evoluzione dei compagni di Arthur Morgan durante il loro bizzarro viaggio attraverso l’America di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - GTA 6 dovrebbe copiare questa genialata da Red Dead Redemption 2 per essere un gioco perfetto

