Grimaldi Euromed ecco la Grande Tianjin | innovativa e sostenibile 50 mln da Crédit Agricole

Grimaldi Euromed Spa, società del Gruppo Grimaldi, ha sottoscritto con Crédit Agricole Italia un accordo di finanziamento per la copertura parziale dell’acquisto della nuova nave Grande Tianjin. Lo comunica il gruppo in una nota ufficiale. L’operazione riguarda un importo di 50 milioni di euro con una durata di 10 anni e rientra nel programma di investimenti volto al potenziamento e ammodernamento della flotta della compagnia di navigazione partenopea. Una nave all’avanguardia per il mercato asiatico. Presa in consegna lo scorso agosto e già operativa su collegamenti marittimi dedicati al mercato asiatico, la Grande Tianjin è una delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal gruppo tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it