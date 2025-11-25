Greenwood ritorna in Inghilterra ma la sua redenzione è lontana se non impossibile Equipe

Come scrive L’Équipe, la sfida di Champions tra Marsiglia e Newcastle avrebbe potuto rappresentare per Mason Greenwood molto più di una semplice partita: un’occasione per tentare una timida riabilitazione agli occhi del suo Paese. Eppure sembra difficile cambiare la percezione che lo accompagna dal 2022. Il muro dell’opinione pubblica britannica resta invalicabile. Le accuse, le immagini shock e la vicenda con Harriet Robson hanno segnato in modo troppo profondo la narrativa su di lui. Greenwood ritorna in Inghilterra, dove i suoi errori non verranno mai perdonati (Equipe). Scrive così il quotidiano parigino: “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Greenwood ritorna in Inghilterra, ma la sua redenzione è lontana se non impossibile (Equipe)

Leggi anche questi approfondimenti

La corsa all’Oscar 2026 per la Miglior Colonna Sonora si apre sotto il segno di due giganti: Ludwig Göransson (Sinners) e Jonny Greenwood (One Battle After Another). I due compositori che incarnano le tendenze dominanti dell’anno—la fusione tra ricerca s Vai su Facebook

Greenwood dice addio all'Inghilterra: sceglie la Giamaica e punta al Mondiale 2026 - È la decisione presa da Mason Greenwood, attaccante del Marsiglia di Roberto De Zerbi con 15 gol in 24 gare di campionato. Secondo ilmessaggero.it

Lo strappo di Greenwood: addio Inghilterra, punta al Mondiale con la Giamaica - Non è mai arrivata, nonostante i 15 gol in 24 gare con il Marsiglia in campionato. Come scrive gazzetta.it

De Zerbi prima di Marsiglia-Newcastle: “Greenwood è un bravo ragazzo. Io conosco una persona diversa da quella descritta in Inghilterra” - In realtà ha giocato delle amichevoli con Getafe e Marsiglia, ma questa è la prima ufficiale per il talento inglese che nel 2023 an ... Lo riporta eurosport.it