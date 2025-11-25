Grande Fratello Rasha replica alle accuse del suo ex Manuel Milano | Lui non vuole che io abbia questa rivincita

Rasha Younes ha scoperto in diretta al Grande Fratello delle forti dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato Manuel Milano: ecco come ha reagito la concorrente e cosa ha raccontato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Rasha replica alle accuse del suo ex Manuel Milano: "Lui non vuole che io abbia questa rivincita"

