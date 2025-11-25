Grande Fratello | Rasha demolisce l’ex in diretta tutta la verità sul passato che brucia

Rasha Younes al centro della scena al Grande Fratello: rivelazioni sconvolgenti sull'ex, tra accuse, bugie e un passato da incubo Che succede quando il passato bussa alla porta in diretta TV? Al Grande Fratello è andato in scena un momento infuocato con protagonista Rasha Younes, finita al centro di una bufera mediatica scatenata da un'intervista esplosiva del suo ex, Manuel. Durante la decima puntata, Simona Ventura ha fatto irruzione nella Casa più spiata d'Italia portando con sé una busta rossa. Il pubblico temeva il peggio per Omer, ma la vera destinataria era Rasha. La tensione ha congelato i concorrenti, bloccati in un freeze mentre la conduttrice lasciava il messaggio al centro del salotto, senza spiegazioni.

