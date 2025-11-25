Grande Fratello pagelle puntata lunedì 24 novembre | Rasha asfalta l' ex 7 Simona delude 3 Grazia commuove 8

Ieri sera, lunedì 24 novembre, è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello: scoprite con le nostre pagelle cosa pensiamo dei gieffini e come si sono comportati!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, pagelle puntata lunedì 24 novembre: Rasha asfalta l'ex (7), Simona delude (3), Grazia commuove (8)

Altre letture consigliate

La prima finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… Giulia! - facebook.com Vai su Facebook

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Grazia, Jonas, Mattia e Omer #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, pagelle puntata lunedì 24 novembre: Rasha asfalta l'ex (7), Simona delude (3), Grazia commuove (8) - Ieri sera, lunedì 24 novembre, è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello: scoprite con le nostre pagelle cosa pensiamo dei gieffini e come si sono comportati! Si legge su comingsoon.it

Grande Fratello, pagelle decima puntata: Rasha asfalta l'ex (8), Omer vs Jonas (4), il Kosovo chissà dov'è - La prima finalista della 19esima edizione del Grande Fratello è Giulia Soponariu, mentre la prossima settimana verrà decretato il secondo. movieplayer.it scrive

Pagelle Grande Fratello 2025, puntata 24 novembre/ Giulia finalista perfetta, Rasha travolgente, Omer meno - Le pagelle della puntata del 24 novembre del Grande Fratello 2025 tra momenti top e comportamenti flop: cos'è successo in diretta ... Segnala ilsussidiario.net