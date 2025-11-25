La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha lasciato dietro di sé un carico enorme di polemiche, soprattutto per il blocco dedicato a Rasha e alle gravissime accuse rivolte all’ex, ma anche alle controaccuse mosse da lei verso Manuel. Un momento televisivo che, per contenuti e gestione, ha inevitabilmente acceso il dibattito. Rasha e le accuse all’ex: un blocco televisivo discutibile (voto 7). L’intervista a Rasha non è stata esattamente di buon gusto. La concorrente ha letteralmente demolito l’ex compagno con un monologo frontale, rivolto alla telecamera, senza contraddittorio e senza possibilità di replica da parte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grande Fratello, le pagelle della puntata del 24 novembre