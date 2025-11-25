Grande Fratello le pagelle della puntata del 24 novembre

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha lasciato dietro di sé un carico enorme di polemiche, soprattutto per il blocco dedicato a Rasha e alle gravissime accuse rivolte all’ex, ma anche alle controaccuse mosse da lei verso Manuel. Un momento televisivo che, per contenuti e gestione, ha inevitabilmente acceso il dibattito. Rasha e le accuse all’ex: un blocco televisivo discutibile (voto 7). L’intervista a Rasha non è stata esattamente di buon gusto. La concorrente ha letteralmente demolito l’ex compagno con un monologo frontale, rivolto alla telecamera, senza contraddittorio e senza possibilità di replica da parte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

